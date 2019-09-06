РИАМО - 6 сен. На детской площадке в Балашихе шестилетняя девочка получила травму, она упала с незакрепленных качелей, говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о том, что в городе Балашихе шестилетняя девочка получила телесные повреждения в результате падения с незакрепленных качелей», - говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сообщении СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.