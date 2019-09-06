РИАМО - 6 сен. Журналистов Подмосковья призвали принять участие в пресс-субботнике в музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока в подмосковном Клину 7 сентября, сообщается на сайте союза журналистов Московской области.

«Наше журналистское счастье снова ведет нас туда, куда широкой общественности пока не попасть. Закрыта на масштабную реконструкцию усадьба Д.И. Менделеева в деревне Боблово Клина: заново отстраиваются усадебный дом и лаборатория, которые возводились по проекту великого русского ученого. Работы идут и в саду, разработанном когда-то художниками А.И. Куинджи и Н.А. Ярошенко. Сотрудники музея-усадьбы просят нас о помощи», — говорится в сообщении.

В ходе пресс-субботника с территории усадьбы уберут спиленные деревья и строительный мусор, которых скапливается очень много.

Участников субботника будут встречать у железнодорожной станции Подсолнечная – до музея будет организован трансфер.

Записаться на участие в субботнике можно по почте d.s.zanina@yandex.ru.