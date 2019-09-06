РИАМО - 6 сен. Неизвестный выстрелили в безработного мужчину на Булатниковской улице в столице, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что в службу «02» поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: улица Булатниковская, дом 6А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с ранением живота обнаружен неработающий мужчина 1992 года рождения, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение, госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицией установлено, что 4 сентября в 21:15 по вышеуказанному адресу неизвестный из неустановленного оружия причинил пострадавшему огнестрельное ранение и скрылся. Обстоятельства нападения устанавливаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.