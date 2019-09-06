РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 сен. По итогам заседания комиссии по культуре и спорту общественной палаты Домодедова принято решение о создании шахматного клуба, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В общественной палате городского округа Домодедово провели расширенное заседание комиссии по культуре и спорту. Среди приглашенных лиц присутствовал заместитель председателя по культуре, делам молодежи и спорту Юрий Гапчук и любители шахмат округа.

«По итогам встречи, было принято решение создать шахматный клуб Домодедова. Активное участие в организации принял депутат Мособлдумы Олег Жолобов», - говорится в сообщении.

Первая встреча шахматного клуба пройдет 8 сентября в 12:00 по адресу: улица Корнеева, дом 40а.

Все желающие могут записаться по телефону: 8 (968) 955-27-15.