РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 сен. В Подольске полицейские задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков с помощью закладок, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками УМВД России по Подольску задержали на улице Свердлова 39-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств через закладки.

«В ходе личного досмотра подозреваемого сотрудники полиции изъяли сверток из полиэтилена с комкообразным веществом бежевого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством - героином - общей массой более 100 граммов. Следственное управление УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания УМВД России по Подольску.