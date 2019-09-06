РИАМО - 6 сен. Дело о нападении на председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ из-за большого резонанса, должности потерпевшей и сферы ее деятельности, сообщается на официальном сайте СКР.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин инициировал перед надзорным ведомством передачу материалов уголовного дела о разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой», - говорится в сообщении.

Дальше по поручению Бастрыкина делом займутся следователи центрального аппарата СКР. В ходе предварительного следствия будут приняты меры по установления обстоятельств нападения и причастных к нему лиц.

Преступников планируют вычислить в максимально сжатые сроки. Для этого также привлекут оперативников ФСБ и МВД России.

«Следователи тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью, а также установят его мотив и цель», - отмечается в материале.

Действиям причастных к преступлению лиц дадут правовую оценку в соответствии с действующим уголовным законодательством.

Нападение на председателя ЦИК РФ было совершено в ночь на 6 сентября. Неизвестный проник в дом Эллы Памфиловой в городском округе Истра Подмосковья через окно. Он нанес ей множественные удары электрошокером, после чего скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.