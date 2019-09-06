РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 сен. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают мужчину, который пропал два дня назад в поселке Малаховка Люберец, сообщается на официальной странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «Вконтакте».

«Пропал Евгений Николаевич Шилин, 60 лет, городской округ Люберцы, поселок Малаховка. С 4 сентября его местонахождении неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост мужчины 170 сантиметров, он худощавого телесложения, а глаза голубые. Был одет в синий спортивный костюм, в голубую футболку и тапочки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Шилина, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112». Также требуются добровольцы для расклеивания ориентировок в Люберцах.