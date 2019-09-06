РИАМО - 6 сен. Московское управление ФАС России оштрафовало РЖД за необеспечение надежности электроснабжения своего абонента ООО «ФинКом», за три месяца подразделение «Российских железных дорог» ограничивало поставку энергии на объект компании более 300 раз, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по столице.

«РЖД со ссылками на повреждения на участке кабельной линии, находящейся на балансе ООО «ФинКом», неоднократно ограничивали электроснабжение абонента. В свою очередь, ООО «ФинКом» провело испытание своих кабельных линий и направило сетевой организации протокол, подтверждающий их исправность», - говорится в сообщении.

И даже после этого РЖД не только не восстановили поставку электроэнергии, но и значительно превысили максимально возможный срок ограничения. В ходе разбирательства столичные антимонопольщики выяснили, что РЖД за три месяца ограничивали поставку электроэнергии более 300 раз.

В итоге РЖД привлечены к административной ответственности, назначен штраф в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, Московское УФАС РФ выдало представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.