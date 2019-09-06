РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 сен. В Подольске полицейские задержали ранее судимого 61-летнего подозреваемого в краже и использовании банковской карты, сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 45-летнего местного жителя о том, что неизвестный, находясь в квартире заявителя, украл его банковскую карту, и расплатился ей за продовольственный товар в одном из магазинов на улице Машиностроителей. Общая сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали ранее судимого 61-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», – говорится в сообщении.



Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.