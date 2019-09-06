РИАМО - 6 сен. Торги на аренду и восстановление усадьбы Бергов, расположенной на территории бывшего Наро-Фоминского района Подмосковья в поселке Первомайское, который сейчас относится к Троицкому административному округу столицы, пройдут 16 октября, победитель торгов получит объекты общей площадью более 1,1 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Аукцион организует комитет по конкурентной политике Подмосковья на площадке областного центра торгов. Данная усадьба входит в программу «Усадьбы Подмосковья», в рамках которой восстанавливаются объекты культурного наследия.

«16 октября состоятся торги за право аренды областной усадьбы Бергов, которая находится на территории Москвы в поселке Первомайское. В усадебный комплекс входят три объекта общей площадью свыше 1,1 тысячи квадратных метров», - рассказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Усадьба Бергов находится на территории, входившей в Старо-Никольское имение, она состоит из нескольких жилых деревянных домов, возведенных в стиле эклектики, а также хозпостроек. Все строения были созданы архитектором В.Д. Адамовичем.

«Усадебный комплекс фабриканта В. П. Берга датируется началом XX столетия и является объектом культурного наследия регионального значения, который необходимо восстановить. Данная усадьба была включена в программу восстановления объектов культурного наследия «Усадьбы Подмосковья», - отметил Коган.

По его словам, начальная цена лота 315 тысяч рублей. Победитель торгов получит сохранившиеся до наших дней два жилых дома и водонапорную башню, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Он будет обязан восстановить их.

Подать заявку на участие в торгах можно до 11 октября. Более подробная информацию по аукциону можно найти по ссылке.

«Усадьба Бергов» реализуется в рамках губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья», с правом установления льготной арендной платы 1 рубль за 1 квадратный метр в год, после завершения работ по восстановлению.