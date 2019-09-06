РИАМО — 6 сен. Центральный банк Российской Федерации принял решение о понижении ключевой ставки до 7%, только в июле 2019 года ЦБ снизил ее с 7,5% до 7,25%, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых», — говорится в сообщении.

Центробанк отметил, что в стране отмечается продолжающееся замедление инфляции, но инфляционные ожидания также остаются на повышенном уровне. При этом в финансовом регуляторе подчеркнули, что темпы роста экономики также ниже, чем ожидал ЦБ. Также остаются риски, связанные с замедлением роста общемировой экономики, что может также сказаться на стране.