РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 сен. В подмосковном Королеве открыли новую пешеходную зону, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В пятницу в Королеве состоялось торжественное открытие новой пешеходной зоны, которая стала продолжением обновленной центральной площади и Сквера покорителей космоса. Новая зона расположена вдоль центрального парка и соединяет площадь со стадионом «Вымпел».

«Мы завершили второй этап реконструкции общественного пространства. В прошлом году отремонтировали площадь и Сквер покорителей космоса, в этом году (в 2019 - ред.) площадь соединили новой общественной зоной. Это еще одно комфортное место для отдыха горожан. Работу будем продолжать, в планах – продление пешеходной зоны до Мемориала Славы, реконструкция пруда у КТРВ и пруда в микрорайоне Юбилейный. Если жители нас поддержат, установим фонтан в центральном парке», – сказал глава города Александр Ходырев.

В рамках благоустройства площади были проведены работы по устройству плиточного покрытия, освещения, архитектурно-художественной подсветки, видеонаблюдения, установке малых архитектурных форм, посадке зеленых насаждений, озеленению территории.

Открытие сопровождали выступления городских творческих коллективов.