РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 сен. В подмосковном Подольске в школе поселка МИС установят универсальную спортивную площадку и закупят для нее универсальное оборудование, ее стоимость составит 2,6 миллиона рублей, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В 2019 году школе поселка МИС выделили субсидию из бюджета Московской области в размере 2 миллионов рублей за пятое место в соревнованиях «Веселые старты» на призы губернатора Московской области. На эти деньги в школе установят универсальную спортивную площадку и закупят спортивное оборудование. Общий объем финансирования площадки с учетом доли бюджета горокруга составит 2,6 миллиона рублей. В 2018 году школа поселка МИС стала победителем соревнований «Веселые старты», благодаря чему там были выполнены работы по ремонту стадиона и закуплено оборудование на сумму 4,13 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Продолжается работа по строительству стадионов в школе №18 имени Подольских курсантов и школе №29 в ходе капремонта. На стадионе школы №18 появится волейбольно-баскетбольная площадка, яма для прыжков в длину, беговая дорожка, места для установки комплексов ГТО. В спортивное ядро в школе №29 включат футбольную, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки.

В ходе реализации муниципальной программы по ремонту и реконструкции школьных стадионов в Подольске с 2015 по 2018 годы реконструировали и отремонтировали 11 школьных стадионов на общую сумму более 109 миллионов рублей. В 2018 году реконструированы стадионы лицея №23 и лицея Климовска, установлена спортивная площадка в школе №3 микрорайона Климовск. В Федюковской школе оборудовали спортивную площадку, объем финансирования составил более 4,5 миллионов рублей. Уложили травмобезопасное резиновое покрытие на сумму 1,6 миллионов рублей.