РИАМО - 6 сен. Пассажиропоток промежуточной остановки аэроэкспрессов Шереметьевского направления составил более 200 тысяч человек за год с момента запуска, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аэроэкспресс».

«Порядка 85 тысяч пассажиров воспользовались остановкой на Окружной, чтобы добраться до аэропорта. Более 120 тысяч пассажиров следовали из аэропорта в город», - говорится в сообщении.

Поезда «Аэроэкспресс» на Шереметьевском направлении начали останавливаться на платформе Окружная в сентябре 2018 года. Это нововведение позволило пассажирам совершать пересадку на одноименные станции метро, МЦК и другие виды городского наземного транспорта и не потребовало при этом увеличения времени в пути до аэропорта.

Также 28 декабря 2018 года промежуточная остановка появилась и у аэроэкспрессов Домодедовского направления на платформе Верхние Котлы.

В павильонах станций Окружная и Верхние Котлы оборудованы клиентские зоны «Аэроэкспресса» со стационарной кассой и билетными автоматами. Зоны прохода к аэроэкспрессам отмечены соответствующими навигационными указателями.

Для прохода к поездам необходимо предъявить билет сотрудникам «Аэроэкспресса» у турникетов и сохранять его до конца поездки.