РИАМО - 6 сен. В День города Московская канатная дорога установит знаковую фотозону, где смогут сфотографироваться все желающие, также в течение дня на станции «Воробьевы горы» будет работать диджей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы канатной дороги.

«В День города, 7 сентября 2019 года, Московская канатная дорога установит на смотровой площадке на Воробьевых горах знаковую фотозону - символ прочности и надежности человеческих взаимоотношений. Все желающие могут сфотографироваться с семьей, друзьями и любимыми в символичной кабине канатной дороги», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в течение всего дня на станции канатной дороги «Воробьевы горы» диджей будет развлекать пассажиров любимыми песнями о Москве, также на медиаэкранах в кабинках будут транслироваться поздравления москвичей для столицы.

День города отметят в Москве 7 и 8 сентября. В этом году праздник посвящен 80-летию ВДНХ. Всего в столице будут работать 1,5 тысячи праздничных площадок.