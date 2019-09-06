РИАМО - 6 сен. Большие агломерации и мегаполисы являются локомотивом экономики, их исчезновение может привести к обнищанию регионов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вообще агломерации вроде Москвы являются локомотивом экономики своих стран. Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы окунутся в нищету. Они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву», - сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Мэр столицы отметил, что на сегодняшний день Москва обеспечивает рабочими местами порядка 2 миллионов жителей Московской области и близлежащих регионов. Еще порядка 3,5 миллионов рабочих мест Москва дает всей стране за счет своей экономики.

Собянин также напомнил, что столица перечисляет в бюджет Российской Федерации порядка 2 триллионов рублей. Эти средства в дальнейшем позволяют выровнять бюджетную обеспеченность других регионов страны.

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