РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 сен. Экоферма, расположенная в деревне Калачево городского округа Домодедово, планирует реализовать все текущие постройки и добиться хороших результатов в ближайшие полтора года, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Экоферму в деревне Калачево начали обустраивать в 2016 году. Сейчас здесь уже действует хлебопекарня, до конца текущего месяца планируется запустить производство сыра, а потом мясной цех.

«Я думаю, что если мы сейчас оформим все в этом году, то еще год, максимум полтора, и мы выйдем на хорошие результаты, сможем реализовать то, что уже построено. А в перспективе будем думать о том, что еще нужно построить. Может быть, будем расширять производство», - сказал учредитель экофермы Арсен Авакимов.

Хлеб, который изготавливается в пекарне экофермы уже поставляется в некоторые магазины Домодедова и Москвы.

«В данном производстве наша мощность порядка 50 тысяч изделий в месяц, и у нас есть возможность для расширения этого производства», – сказал директор по развитию экофермы Артем Авакимов.

Ферме также оказывает поддержку администрация городского округа Домодедово.

«Администрация помогает с оформлением документации. Есть запрос на расширение входной группы. Уже сегодня договорились о том, что фермеры обратятся к нам за получением документации, разрешением на размещение, чтобы расширить площадку. Также согласовываем эколавку, оказываем информационную поддержку», - сказал начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово Федор Миронов.

Ферма занимает территорию площадью в два гектара. Сейчас здесь живут козы, птицы, среди которых есть даже павлин, на территории обустроен пруд, в котором водятся карпы, караси, осетры.