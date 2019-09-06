РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 сен. Подольскую городскую детскую поликлинику №1 полностью укомплектовали кадрами к осени текущего года, сообщила «РИАМО в Подольске» главный врач учреждения Наталья Мотылева.

«Наша поликлиника в течение 2018-2019 года была полностью укомплектована кадрами. Пришли новые педиатры, узкие специалисты. Укомплектованность кадрами осенью 2019 года составляет 100%. Всего в поликлинике работает 61 доктор. Все специалисты в наличии – офтальмологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи. Очень ждали отоларинголога, или ЛОР-врача», – сказала Мотылева.

По ее словам, в 2018 году дефицит кадров был очень большой. В итоге часть узких специалистов получили после переучивания имеющихся специалистов, часть привлекли из других городов. Была проблема с ЛОР-врачом, так как работал совместитель по два часа два раза в неделю, и этого было недостаточно.

«Отоларинголога нашли, она приехала к нам из Сахалина и работала на всю детскую службу, пока не нашли докторов и в другие детские поликлиники. В 2019 году город выделил для нее квартиру. Сейчас стало возможно попасть к лор-врачу в день обращения, это очень важно, например, когда у детей острая ушная боль. В прошлом году квартиру выделили участковому педиатру из Саратова, подали заявку еще на несколько докторов. Выручает проект социальная ипотека – доктора, у которых есть стаж работы в педиатрии, подают на нее заявки», – добавила Мотылева.

Всего к Подольской городской детской поликлинике №1 прикреплено около 18 тысяч детского населения. Фактическая мощность примерно 400 детей в день, а плановая – 200.