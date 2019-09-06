РИАМО - 6 сен. Сотрудники таможни аэропорта Домодедово пресекли ввоз природных кристаллов и минералов на сумму 8 миллионов рублей, найденных в личных вещах россиянки, которая прилетела рейсом из Германии, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

Пассажирка прошла по «зеленому» коридору, чем подтвердила, что при ней нет товаров, которые нужно задекларировать на таможне. При досмотре в ее багаже нашли 850 разноцветных кристаллов и минералов, а также изготовленные из них вещи.

«Таможенная экспертиза показала, что обнаруженные камни – это природные обработанные и необработанные кристаллы и минералы: кварц, малахит, берилл, турмалин, аметист, топаз, опал, аквамарин, лазурит», — говорится в сообщении.

В свою очередь, пассажирка сказала, что в ее багаже находятся дешевые стекла, бижутерия, материалы для поделок, материалы для наполнения аквариумов или детских песочниц, а также для обмена, которые она купила на рынке.

Сотрудники таможни выявили в действиях россиянки проступок, подпадающий под часть 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». Теперь ей грозит лишение свободы сроком до семи лет со штрафом в размере миллиона рублей.