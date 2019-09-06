РИАМО - 6 сен. 279 универсальных, сельскохозяйственных и тематических ярмарок проведут в Подмосковье в текущем месяце, на них можно будет приобрести товары легкой промышленности, народных промыслов, свежие фрукты и овощи с полей и молочную продукцию, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В общей сложности гостям предложат свои товары на 13,3 тысячах торговых мест.

«Наибольшее количество ярмарок пройдет в городских округах: Одинцовский - 26, Щелково - 24, Люберцы - 22, Солнечногорск - 11, Луховицы - 11, Истра - 10, Красногорск - 10», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В этом месяце предприниматели, фермеры, производители, монастырские хозяйства из 38 регионов РФ и стран ближнего зарубежья представят для реализации товары легкой промышленности, изделия из шерсти ручной работы, школьную форму, товары повседневного спроса, глиняную посуду, сувенирную продукцию, детские деревянные игрушки, школьные принадлежности, колбасные и мясные изделия, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия ручной работы, орехи, мед и многое другое.

Посаженников отметил, что в рамках ярмарок организаторы подготовили десятки интереснейших мастер-классов, конкурсов с призами, концертные программы с выступлением творческих коллективов, различные интерактивные зоны, детские анимационно-театрализованные представления, уникальную продукцию от фермеров, ремесленников, мастеров-умельцев и скидки на товары.

На ярмарках нескольких округов гостей ждет насыщенная праздничная программа в День города. Такие мероприятия проведут в Шатуре, Дубне и Химках.