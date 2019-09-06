РИАМО - 6 сен. Неизвестный, который в ночь на пятницу напал на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову у нее дома, ничего не похитил, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦИК.

«Подтверждаем факт нападения на дом председателя ЦИК России Эллы Памфиловой ночью 6 сентября 2019 года. Из дома ничего не похищено. Самочувствие Эллы Александровны среднее, но позволяет ей принимать участие в международной конференции», - сказал собеседник агентства.

Неизвестный проник в дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой в городском округе Истра через окно. Он нанес ей множественные удары электрошокером, после чего скрылся. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Правоохранители разыскивают причастных к нападению.