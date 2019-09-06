РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 сен. В Подольской городской детской поликлинике №1 начали проводить исследования состояния периферической нервной системы и мышц на электронейромиографе, сообщила «РИАМО в Подольске» главный врач учреждения Наталья Мотылева.

«В Подольской городской детской поликлинике №1 начали проводить исследования на электронейромиографе, который министерство здравоохранения Московской области приобрело для учреждения по гранту. Участковый педиатр поликлиники Наталья Прозорова выиграла грант в 3 миллиона рублей в номинации «Любимый доктор» в региональном конкурсе «Лучшая детская поликлиника Московской области». В 2019 году Прозорову наградил губернатор Московской области, как лучшего участкового педиатра региона», – сказала Мотылева.

По ее словам, подобный электронейромиограф в горокруге есть только в Подольской центральной городской больнице. Диагностику на аппарате проводит врач функциональной диагностики Галина Бараева, которая прошла специальные курсы повышения квалификации. Точные расчеты помогает произвести современная компьютерная программа. Пока она проводит исследование нескольких детей в месяц, но вскоре к ней начнут направлять детей и взрослых и из других медучреждений города.

«Всего с середины 2017 года в поликлинику поступило примерно 26 позиций оборудования на сумму около 33 миллионов рублей, поставки продолжаются. Начали развивать хирургическую деятельность. В 2018 году получили электрохирургический аппарат или электронож. Наш хирург с его помощью удаляет амбулаторно небольшие новообразования у детей на коже, вросшие ногти, атеромы. Сейчас подали заявку на лазерный аппарат для этих же целей, с помощью этого аппарата будем удалять также родинки», – добавила Мотылева.

В связи с поступлением нового оборудования поликлиника направила также врача учиться функциональной диагностике. В поликлинике на полную ставку работают два врача УЗИ на двух аппаратах, в том числе экспертного класса. Если раньше были очереди по два-три месяца на УЗИ-диагностику, то сейчас время ожидания по плановым исследованиям три-пять дней, экстренным больным делают день в день. Появилась эхокардиография, ее делают не один, а три раза в неделю. С результатами этих исследований работают два кардиолога. Закупили новые анализаторы крови и мочи поступили в отделение лабораторной диагностики.

Новая аппаратура для физиолечения намного эффективнее предыдущей. Самым ценным является мощный магнит, который позволяет лечить хронические заболевания ЛОР-патологии, суставов у детей.