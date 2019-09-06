РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 сен. Подольская городская детская поликлиника №1 может переехать с Цемянки в новое здание на улице Ульяновых, 31 в микрорайоне Парковый в первом квартале 2020 года, сообщила «РИАМО в Подольске» главный врач учрежения Наталья Мотылева.

«У нас недостаточно помещений, поэтому мы не можем заказать необходимые аппараты. Ждем новое здание. Администрация горокруга активно работает с министерством здравоохранения региона по поводу передачи здания на улице Ульяновых, 31. Мы готовы к переезду. Там будет детская поликлиника. В первом квартале 2020 года Минздрав Подмосковья возьмет это здание и мы будем переезжать, сейчас там идет ремонт», – сказала Мотылева.

В настоящее время к Подольской городской детской поликлинике №1 прикреплено около 18 тысяч детей. Фактическая мощность составляет примерно 400 человек в день, а плановая – 200.

Ранее ввод встроенной поликлиники в доме на улице Ульяновых, 31, в эксплуатацию планировался на конец 2017 – начало 2018 годов.