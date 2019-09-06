РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 сен. В подмосковном Королеве заменили 56 входных аварийных газовых кранов в августе, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

По данным спасателей, количество пожаров с каждым годом снижается. Этому способствует более осторожное обращение жителей с огнем, возросшая информированность населения и заключение обязательного договора на обслуживание газового оборудования.

«Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций, в августе (2019 года - ред.) выполнено техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в 75 многоквартирных домах Королева. В ходе работ заменено 56 входных аварийных газовых кранов, проведена разъяснительная беседа с жителями о безопасном обращении с газовым оборудованием и обновлена информация на стендах», – говорится в сообщении.

Неисправность газового оборудования может стать причиной не только пожара, но и взрыва.