РИАМО - 6 сен. В столице объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой пожарной опасности на 7 и 8 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Москве действует с 00:00 7 сентября до 00:00 9 сентября. Местами в городе объявлен четвертый класс пожарной опасности.

«Желтый» уровень опасности погоды объявили также на территории восьми регионов Центрального федерального округа, в том числе в Подмосковье. В четырех областях объявили «оранжевый» уровень опасности. В остальных регионах ЦФО предупреждение о погоде не требуется.

В Москве в выходные будет тепло, средняя температура превысит норму. Небольшой дождь может пройти только 7 сентября, а 8 сентября будет сухо.