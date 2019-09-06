РИАМО - 6 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по капитальному ремонту в Мочильской средней школе в городском округе Серебряные Пруды, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«На 90% школа уже готова, у нас затянуты сроки с ремонтом вентилирующего фасада», - сказала журналистам исполняющая обязанности директора школы Надежда Моисеева.

Капитальный ремонт здания МОУ «Мочильская средняя общеобразовательная школа» проводится в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» за счет средств областного бюджета.

Здание школы построили в 1980 году, оно износилось более чем на 50%. В школе 392 учебных места, фактически здесь учится 69 ребят. Капитальный ремонт в школе ранее не проводился.

Сейчас в здании проходит ремонт фасада, входных групп, кровли, помещений, инженерных систем, также запланировано обновление асфальтобетонного покрытия и ограждения территории школы.

В ходе ремонтных работ планируется оптимизировать пространство, чтобы в здании смогла работать и школа, и детский сад.

Также в ходе рабочей поездки в Серебряные Пруды глава региона встретился с сельскими старостами из разных муниципальных образований Подмосковья. Губернатор поинтересовался у старост, как организован процесс их общения с главами территорий.

Практика работы старост сельских поселений сложилась в 37 городских округах Московской области. Всего в регионе насчитывается почти 3,6 тысячи сельских старост. В сферу их внимания входит благоустройство территорий, также они осуществляют общественный контроль за деятельностью газо- и энергоснабжающих организаций.