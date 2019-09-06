РИАМО - 6 сен. В Подмосковье снова продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой пожарной опасности, предупреждение теперь действует до 12 часов 8 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Подмосковье местами объявлен четвертый класс пожарной опасности.

«Желтый» уровень опасности погоды объявили также на территории Тверской, Ярославской, Тульской, Брянской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской областей и Москвы. В Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях объявили следующий, «оранжевый» уровень опасности. В остальных областях предупреждение о погоде не требуется.

В ближайшие дни дневная температура в Московском регионе будет достигать плюс 25 градусов. 7 сентября ожидается местами небольшой дождь, а 8 сентября будет без осадков.