РИАМО - 6 сен. Сообщения о внутриутробной пневмонии в роддоме №4 в Москве не соответствует действительности, так как данное заболевание не передается от ребенка к ребенку, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Информация о том, что в одном из московских роддомов произошла вспышка внутриутробной инфекции не соответствует действительности. Врожденная пневмония не передается от ребенка к ребенку, а передается ребенку только от матери в период беременности, что исключает возможность возникновения вспышки данного заболевания», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что диагноз внутриутробная пневмония ставится новорожденным, у которых проявления инфекции в виде дыхательных нарушений диагностируются в первые 72 часа после рождения. Причинами возникновения внутриутробной пневмонии является инфекционное заболевание, перенесенное женщиной во время беременности.

С 31 августа по 6 сентября в палате интенсивного наблюдения родильного дома №4 ГБУЗ «ГКБ имени Виноградова ДЗМ» с диагнозом внутриутробная пневмония находились двое детей. Из них один ребенок находится в палате интенсивного наблюдения, второй переведен в другую больницу в отделение интенсивной терапии новорожденных.

«Состояние детей средней степени тяжести. Прогноз благоприятный», - заключил собеседник.