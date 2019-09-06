РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 6 сен. В микрорайоне Силикат подмосковных Котельников открылась многофункциональная площадка, сообщил на своей личной странице глава городского округа Котельники Андрей Булгаков в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Силикат открыли многофункциональную спортивную площадку по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Знаю, что в нашем городе много детей, молодежи и взрослых жителей, которые очень любят играть в баскетбол, футбол и хоккей. Теперь они смогут заниматься этим в комфортных условиях – на «коробке» специальное покрытие и отапливаемые раздевалки, также обустроили трибуны для болельщиков, а рядом совсем скоро появится современная воркаут-площадка. Пообщался с ребятами, которые пришли поиграть в баскетбол. Договорились, что будем проводить в городе больше спортивных мероприятий», – написал Булгаков.