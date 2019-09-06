РИАМО - 6 сен. После обследования места обрушения здания в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского округа Подмосковья установили предполагаемые места нахождения тел рабочих, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Накануне в поселке Новая Шурма обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, которое раньше принадлежало детскому лагерю «Солнышко». Во время ЧП рабочие демонтировали строение.

«С 18:00 до 18:30 5 сентября место обрушения обследовано кинологическим расчетом ПСО-13 ГКУ Московской области «Мособлпожспас». Установлены предполагаемые места нахождения тел рабочих», — говорится в сообщении.

На месте ЧП уже разобрали 170 кубометров завалов. Сейчас демонтируют нависшие и представляющие опасность конструкции. После этого будет принято решение по разбору завалов.

На месте работают 46 единиц техники, 155 человек, в том числе от МЧС — 24 единицы техники, 109 человек.

Видео с места обрушения заброшенного здания в Подмосковье>>