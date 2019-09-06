РИАМО - 6 сен. Власти Подмосковья планируют продолжить программу, в рамках которой реконструируют заброшенные фермы, до 2024 года в планах - привести в порядок до 60 хозяйств, в 2019-м благодаря программе создадут более 5 тысяч ското-мест, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«У нас в целом по Московской области было порядка 100 ферм, которые требовали реконструкции. За время действия программы мы порядка 25-30 ферм модернизировали и запустили в оборот. В принципе в ближайшие три года программа точно будет продолжена. Темпы снижать не намерены. Думаю, что в пределах 50-60 ферм мы дополнительно введем в оборот до 2024 года», - сказал Разин.

По его словам, в этом году программа реконструкции позволит создать более 5 тысяч ското-мест.

«По реконструкции ферм программа показывает себя достаточно эффективно. Более 5 тысяч ското-мест в этом году будет создано в рамках реконструкции, часть уже завершена, часть продолжает работу», - заключил министр.