РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 сен. Почтальона 1-го класса Татьяну Бекешкину, проработавшую 50 лет в отделении почты, отметили в Дзержинском, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

Карьера почтальона у Бекешкиной началась еще в школе, когда в 7 классе в виде общественных поручений проходила практику на почте.

«2 сентября исполнилось 50 лет, как почтальон 1-го класса Татьяна Бекешкина работает в отделении 140090 городского округа Дзержинский. Почтальон, которую знают и любят на участке, ценят коллеги и руководство, принимает поздравления, в том числе от директора филиала Москва Почты России Дмитрия Адушева, руководителя УФПС Московской области Надежды Бабичевой», – говорится в сообщении.

По словам асмой Татьяны, она не жалеет, что связала свою жизнь с почтой.

«Мне всего 68, поэтому на заслуженный отдых пока не собираюсь. Мне нравится работать в своем родном отделении. Почта развивается, появляются новые услуги, но она всегда остается тем необходимым звеном, которое объединяет людей», – сказала Бекешкина.