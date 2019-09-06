РИАМО - 6 сен. Аграрии Подмосковья запланировали посеять озимые культуры на территории в 92 тысячи гектаров, пока работы по посеву выполнили почти на треть, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы планируем в этом году посеять порядка 92 тысяч гектаров озимых. В прошлом году у нас было 85-87 тысяч гектаров. Прирастаем. Но если погода даст (возможность – ред.), будем стараться увеличивать», - сказал Разин.

Он уточнил, что работы выполнили примерно на треть, завершать сев озимых будут в 10-х числах октября.