РИАМО - 6 сен. Сев озимых культур в Подмосковье планируют завершить до 10 октября, уже посеяли около 30% от планового показателя, в целом темп посева набран неплохой, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Уже сев озимых вовсю идет, мы уже 28% от планового показателя посеяли. Завершать будем в начале октября - числа 5-10. Опять же все будет зависеть от погодных условий», - сказал Разин.

Он уточнил, что трудности связаны преимущественно с погодой.

«В целом темп неплохой, есть определенные сложности. Потому что из-за погоды раньше не смогли войти в уборку, и сейчас практически убираем масличные культуры, а после этого можем заходить с озимым севом», - заключил министр.