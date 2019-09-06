РИАМО - 6 сен. В Подмосковье в 2019 году повысилась урожайность кормовых культур, в частности, урожайность кукурузы выше на 3-4%, сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал с рабочим визитом в Серебряные Пруды, где заслушал доклад о ходе уборочной кампании в регионе.

«Сегодня то, что мы видим по урожайности кукурузы, кормовых культур, сегодня по урожайности с гектара она превышает показатели прошлого года примерно на 3-4%. В целом по кормам, по сочным и грубым, сегодня идем с хорошей динамикой. Опережаем показатели прошлого года, поэтому за кормовую составляющую молочного животноводства Московской области мы спокойны», - сказал Разин.

В настоящий момент идет уборка кукурузы.