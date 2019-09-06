РИАМО - 6 сен. Подмосковные рыбные хозяйства начали выращивать клариевого сома, в целом прирост по выращиванию рыбы в регионе в 2019 году составил порядка 2-3%, конкуренция на рыбном рынке высокая, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы увеличиваемся в районе 2-3% к прошлому году. Рыба у нас традиционная, основная - карповые культуры. Что касается новых, у нас клариевый сом появился, небольшой объем <…>. В целом наши рыбокомбинаты работают стабильно с небольшим ростом объема производств», - сказал Разин.

По словам министра, конкуренция на рыбном рынке высокая.

«Ключевая проблема - сбыт, цена в торговых сетях. Это высококонкурентный рынок, особенно нас беспокоит количество достаточно серьезное рыбы, которая ввозится без должных сертификатов, и это тоже влияет на покупательскую активность нашего сырья», - уточнил министр.