РИАМО - 6 сен. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова принимает участие в международной конференции в гостинице «Украина» в Москве, несмотря на ночное нападение, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ЦИК.

Неизвестный в ночь на пятницу проник через окно в дом председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой в городском округе Истра и напал на нее с электрошокером.

«Элла Александровна сейчас работает на международной конференции, которая проходит в гостинице «Украина». Конференция началась в 10 утра, Элла Александровна там с самого начала», - сказал собеседник агентства.

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