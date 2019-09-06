РИАМО - 6 сен. Большую часть полей засеяли в Подмосковье, качество урожая растет, сообщил журналистам в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев в рамках рабочей поездки в Серебряные Пруды пообщался с фермерами и заслушал доклад о ходе уборочной кампании в регионе.

«Очень приятно, что у нас абсолютное большинство полей засеяно, готово к сбору урожая, хотя в этом году территория была обильно дождями накрыта, и мы имеем снижение. Но качество выше», - сказал Воробьев журналистам.

Глава региона проехал за рулем нового комбайна «Ягуар» по кукурузному полю.

«Сегодня я убирал кукурузу. Техника очень высокого качества. Сами механизаторы, комбайнеры знают свое ремесло, и <…> обучают всем нюансам. Конечно, требуется время, но сам факт, что такая техника сегодня работает на полях, он дает высокую эффективность сельского хозяйства», - отметил Воробьев.