РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 сен. На Дне городского округа Люберцы можно будет посетить выставку ретроавтомобилей, начало всех праздничных гуляний в 10:00, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В нынешнем году подмосковным Люберцам исполняется 396 лет. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города и городского округа Люберцы, пройдут 7 сентября.

«Одним из ярких событий станет участие в празднике холдинга «Вертолеты России». Любителей техники привлечет выставка ретро-автомобилей «Люберцы – мир автотранспорта». Экспозиция старинных машин будет открыта на территории Дворца спорта «Триумф»», – пояснил Ружицкий.

По его словам, выступления творческих коллективов, тематические мастер-классы, спортивные мероприятия, фотозоны, увлекательные квесты и флешмобы – все это и многое другое ожидает люберчан и многочисленных гостей по случаю дня рождения города и округа.

В 21:00 в Люберцах и поселках округа будет дан праздничный салют.

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