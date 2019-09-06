РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 сен. После переезда в новое здание в 2020 году мощность Марьинской амбулатории в поселке Отрадное Красногорска увеличат до 150 пациентов в смену, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Московской области.

В начале 2020 года Марьинская амбулатория в Красногорске переедет в новое здание. Расположено оно в жилом комплексе «Отрада» на территории более 550 квадратных метров.

«Марьино-Знаменская амбулатория была основана в 1960 году. Рассчитана она на 50 посещений в смену. После переезда в новое здание медицинская организация сможет принимать до 150 пациентов в смену. Пациентам будет оказываться квалифицированная медицинская помощь с использованием современных методов диагностики, лечения и реабилитации», – отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что в новом здании поликлиники будут вести прием врач-терапевт, стоматолог и педиатр. Будут работать кабинет ЭКГ, процедурная.

«Поселок Отрадное застраивается. После заселения жильцов в новые дома Марьинская амбулатория не справится с приемом такого огромного количества пациентов. Если сейчас к амбулатории прикреплено более 4 тысяч человек, то в следующем году эта цифра превысит 6 тысяч. Переезд в новое помещение позволит оказывать квалифицированную медицинскую помощь всему вновь въехавшему в поселок населению», – сказала заместитель главного врача Красногорской городской больницы №1 Наталия Литвинова.