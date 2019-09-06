РИАМО - 6 сен. Проверка Мосгорпарка не выявила нарушений в работе аттракционов парка «Северное Тушино» после падения девочки с качелей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Мосгорпарка.

Ранее ребенок пострадал в результате обрыва цепи на больших качелях в парке «Северное Тушино».

«В ходе внеочередной проверки качелей и детских аттракционов в парке «Северное Тушино» нарушений не выявлено: все объекты находятся в исправном состоянии, в том числе отремонтированные после инцидента 1 сентября качели», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что руководством парка принято решение об установке дополнительных информационных стендов о правилах безопасности пребывания детей на игровых площадках без присмотра взрослых.

Родители пострадавшей девочки не имеют претензий к организатору праздника и парку.