РИАМО - 6 сен. Неизвестный проник через окно в дом председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой в городском округе Истра и напал на нее с электрошокером, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

«6 сентября около 01:30 в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области. Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник нанес Памфиловой несколько ударов электрошокером, после чего сбежал.

В настоящий момент проводится расследование по факту нападения, правоохранители разыскивают причастных к преступлению лиц. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

Расследование взято на контроль руководством министерства внутренних дел Российской Федерации.

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