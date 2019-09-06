РИАМО - 6 сен. На один день, до 8 сентября, на ВДНХ продлили фестиваль «Ритм моего города», любителей уличной музыки в воскресенье ждет концерт с участием лучших по итогам конкурса рэперов, а также известных артистов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

С 2 по 22 августа на участие в конкурсе рэп-исполнителей «Ритм моего города» поступило более 700 заявок из разных городов – Москвы, Новочеркасска, Барнаула, Екатеринбурга, Красноярска, Коврова и многих других. Причем, по условию организаторов, претенденты должны были иметь опыт рэп-выступлений не менее года. В очный тур вышли 75 из них вместо запланированных 60.

«Последние выходные фестиваля «Ритм моего города» на площади Промышленности ВДНХ обещают быть жаркими. <…> И еще одна новость – фестиваль завершится не 7, а 8 сентября – грандиозным гала концертом с участием лучших рэперов по итогам конкурса и известных артистов», - говорится в сообщении.

В финал вышли шесть исполнителей и шесть групп – уже лучшие из лучших. Концерт с их участием начнется в 16:30, а затем объявят победителя конкурса. Победителей поздравят со сцены члены жюри – Батишта, Смоки Мо и Лигалайз.

Кроме того, 7 сентября пройдут бесплатные концерты популярных российских рэперов - Зомба, Кравца, CYGO и Леши Свига, а в 21:10 хедлайнер фестиваля - американский рэпер Xzibit. В послужном списке американца – несколько «золотых» альбомов и успешные коллаборации с такими хип-хоп артистами, как Eminem, Snoop Dogg и Dr. Dre. Он известен и актер и ведущий: по оскароносному фильму «Восьмая миля», где играл вместе с Eminem’ом и популярному телешоу на MTV «Тачку на прокачку».

«Ждем всех любителей музыки и 8 сентября – причем не только хип-хопа. В воскресенье, завершающий день «Ритма моего города», посетителям ВДНХ подарят еще один незабываемый концертный день», - уточняется в материале.

В программе - хэдлайнеры вечера «Ундервуд» и «Моя Мишель», кавер-бэнд «Жюль Верн», популярные исполнители рэпа и поп-музыки Natan, Andro, Sirotkin, Варвара Визбор, Zoloto. А финальным аккордом станет DJ-сет от DJ M.E.G.