РИАМО - 6 сен. В Подмосковье завершилось дело в отношении главного инженера ГБУ «48 Центральный научно-исследовательский институт» министерства обороны РФ, его признали виновным в получении взятки в размере 180 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы главного военного следственного управления СК РФ.

Делом занимались военные следователи отдела СКР по Солнечногорскому гарнизону. По имеющимся данным, главный инженер института Дмитрий Шулов весной 2016 года получил взятку от генерального директора коммерческой организации, оказывающей НИИ услуги по техобслуживанию электрохозяйства. За 180 тысяч рублей он гарантировал беспрепятственное подписание сотрудниками НИИ актов о приемке выполненных работ.

«Приговором Сергиево-Посадского городского суда Московской области Шулову назначено наказание в виде штрафа в размере 3,2 миллиона рублей. Суд также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной и муниципальной службе, сроком на пять лет», - говорится в сообщении.

Сам обвиняемый с решением суда не согласился и попытался обжаловать его в вышестоящей инстанции. Московский областной суд оставил приговор без изменений, так и не удовлетворив апелляционную жалобу Шулова.

ГБУ «48 Центральный научно-исследовательский институт» министерства обороны РФ расположен по адресу: Московская область, Сергиев Посад-6.