Что такое радиационный туман и опасен ли он>>

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Радиационный туман возникает чаще всего именно в ночное время в условиях антициклона при безоблачной погоде и небольшом ветре. Часто этому способствует температурная инверсия, которая препятствует подъему воздушной массы.

Как правило, такие туманы рассеиваются к утру — после восхода солнца. Однако в холодное время года они могут сохраняться по несколько суток. В промышленных районах иногда превращаются в смог.