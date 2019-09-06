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Шпаргалки

Что такое радиационный туман и опасен ли он

РИАМО собрало справочную информацию об этом природном явлении.
© РИА Новости, Константин Чалабов
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Что такое радиационный туман

©  vk.com, Анна Шестопалова

Радиационный туман является результатом радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы.  То есть это туман, возникший над поверхностью почвы, выхолодившейся путем излучения, отсюда и его название. 

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При каких условиях возникает

©  vk.com, Паша Федотов

Радиационный туман возникает чаще всего именно в ночное время в условиях антициклона при безоблачной погоде и небольшом ветре. Часто этому способствует температурная инверсия, которая препятствует подъему воздушной массы. 

Как правило, такие туманы рассеиваются к утру — после восхода солнца. Однако в холодное время года они могут сохраняться по несколько суток. В промышленных районах иногда превращаются в смог.

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Разновидности радиационного тумана

© Фото, сайт Pixabay

Радиационный туман может быть высоким и поземным.

Высокий туман возникает над большими площадями суши в холодное время года вследствие длительного выхолаживания земной поверхности. Образуется преимущественно сверху, а затем постепенно распространяется вниз до земной поверхности.

Поземный туман возникает невысоко над почвой — всего лишь в метрах или десятках метров в ночное время. Его образованию способствуют низины и близость болот.

Летом быстрый прогрев поверхности рассеивает радиационный туман через 1-2 часа после восхода солнца. Осенью он может сохраняться в течение 3-5 часов после восхода солнца. Зимой — в течение всего дня, если не изменится синоптическая обстановка.

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Опасен ли радиационный туман для человека

© РИАМО, Елена Богдашкина

Как объясняют специалисты, радиационный туман не страшен для человека, потому что не имеет ничего общего с опасной радиацией — ионизирующим излучением фотонов.

Это всего лишь часть радиационного обмена между нижними слоями атмосферы и поверхностью земли.

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ТуманРадиацияЗагрязнение
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