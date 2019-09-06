РИАМО – 6 сен. В Москве на территории центра имени М.В. Хруничева началось строительство Национального космического центра, уже стартовала выемка грунта, на месте работают строители и спецтехника, сообщает ТАСС.

Национальный космический центр властям столицы и Роскосмосу поручил создать президент Российской Федерации Владимир Путин. Его возводят на площадке центра имени Хруничева со стороны улицы Мясищева.

«Национальный космический центр будет включать себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций», - говорится в сообщении.

По словам гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, центр запустят через 3,5 года. В нем будут работать порядка 20 тысяч специалистов, инженеров и конструкторов государственной корпорации по космической деятельности.