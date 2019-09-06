РИАМО - 6 сен. Столичные следователи расследуют уголовное дело в отношении 25-летнего молодого человека, которого подозревают в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, ночью 5 сентября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи жилого дома по Ярославскому шоссе в городе Москве, применив насилие, изнасиловал 22-летнюю незнакомую девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», - сказала Иванова.

В этот же день нападавший был установлен и задержан. В настоящее время с ним проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании молодому человеку меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.