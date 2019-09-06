РИАМО - 6 сен. В рамках ремонтной кампании 2019 года в Подмосковье заменили асфальтобетонное покрытие на 575 участках региональных и муниципальных дорог, которые были выбраны жителями в ходе голосования на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На сегодняшний день в Подмосковье отремонтировали 483 муниципальные дороги и 92 участка на региональной дорожной сети, что составляет порядка 93% от общего плана ремонта дорог по результатам голосования на портале «Добродел». Всего в этом году по просьбам жителей запланировано отремонтировать 619 дорог протяженностью более 712 километров. В 27 муниципалитетах более 50% планов ремонта было составлено по предложениям граждан», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Так, по результатам голосования жителей на портале «Добродел» в Чехове отремонтировали Садовую улицу, за которую проголосовали порядка 390 жителей. Свыше 380 человек проголосовали за ремонт автодороги, ведущей к школе и детсаду в деревне Кузнецы. В Ступине отремонтировали улицу Менделеева по просьбам более 200 жителей. Также укладку дорожного покрытия завершили на Зеленой улице в Шатуре (216 голосов) и на автодороге деревни Гольцово в Шаховской (335 голосов).

На региональной сети ремонт завершили на участках следующих автодорог: Целеево – Парамоново – Дьяково – Муханки в Дмитровском округе (свыше 270 голосов), ММК – Матвеевское в Подольске (260 голосов), Шебанцево – Голубино – Глотаево в Домодедове (235 голосов), улица Мира в Мытищах (140 голосов), Дубасово – Пятница – Пестовская – Старочеркасово в Шатуре (153 голоса), улица Баранова в Солнечногорске (более 100 голосов).

В настоящее время укладка асфальтобетонного покрытия завершена на 1819 дорогах длиной более 2,1 тысячи километров, ремонтные работы продолжаются на 98 участках дорог.

Всего в этом году на территории Московской области запланировано отремонтировать более 1,9 тысячи дорог протяженностью свыше 2,5 тысячи километров. Из них порядка 30% включены в программу по итогам голосования на портале «Добродел».