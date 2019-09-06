РИАМО - 6 сен. Появившейся в Московской области радиационный туман не опасен для здоровья людей, таким зловещим словом метеорологи называют самый обычный туман, который возникает из-за высокой влажности, сообщил РИАМО в пятницу ведущий синоптик центра погоды «Фобос».

Ранее на сайте «Метеоновости» сообщалось, что в ночь на пятницу Подмосковье окутал радиационный туман. Практически во всем регионе туман рассеялся уже к 9 часам утра.

«Слово радиационный здесь употребляется в очень распространенном смысле. Любое излучение, даже солнечное и тепловое - это радиационное. В данном случае это слово вообще не несет никакого вреда здоровью. Это самый обычный туман», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в словарь метеорологов это слово вошло еще в 30-е годы прошлого века и тогда оно не воспринималось двусмысленно.

«Тогда под радиацией понимали совершенно другое. А зловещую окраску это слово приобрело позднее. Нас в свое время даже учили не употреблять это слово вот из-за такого отношения», - заключил собеседник агентства.

На сайте «Метеоновости» пояснялось, что радиационные туманы образуются из-за радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха при прояснениях после дождей, а также при поступлении теплого и влажного воздуха на предварительно выхоложенную поверхность.