РИАМО - 6 сен. 7,5 тысяч подмосковных детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили в подарок форму, спортивную одежду и канцелярские принадлежности в рамках акции «Собери ребенка в школу», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Таких итогов акции получилось добиться благодаря активному участию жителей региона. Ее проводят постоянно перед началом нового учебного года для социально незащищенных детей.

«Вдвойне приятно, что каждый год в ней с охотой принимают участие жители региона. Не всем семьям посильны затраты на сбор ребенка в школу. Именно с целью оказания дополнительной помощи Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организует данное мероприятие», — сказала Забралова.

Она поблагодарила всех жителей региона, которые проявили неравнодушие, за участие в этой акции. Самый заметный вклад внесли представители городских округов Ступино, Балашиха, Домодедово, Егорьевск, Кашира, Коломенский, Королев, Красногорск, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Подольск, Раменский, Рузский, Химки и Электросталь.